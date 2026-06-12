Kyano Doesburg tekent eerste profcontract bij FC Groningen

Foto: FC Groningen. Kyano Doesburg

Kyano Doesburg heeft zijn eerste contract getekend bij FC Groningen. De 19-jarige Stadjer maakt deel uit van het O-21 team dat dit seizoen landskampioen werd.

De middenvelder tekende voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Doesburg begon bij GVAV Rapiditas en maakte op 11-jarige leeftijd de overstap naar FC Groningen. Hij doorliep alle jeugdselecties van de FC.

“Ik ben ontzettend blij dat ik vandaag mijn eerste profcontract mag tekenen. Hier heb ik lang en hard voor gewerkt”, aldus Doesburg.