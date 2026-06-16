Kunstenaar Ahmad Haraji uit Stad schildert portret van oud-burgemeester Aboutaleb voor Rotterdams stadhuis

Van links naar rechts: Oud-burgemeesters Ahmed Aboutaleb en Ivo Opstelten, kunstenaar Ahmad Haraji en burgemeester Carola Schouten - Foto: Rhalda Jansen voor de Gemeente Rotterdam

De Iraans-Nederlandse kunstenaar Ahmad Haraji uit Groningen heeft een officieel portret gemaakt van oud-burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het schilderij werd maandag onthuld in het stadhuis van Rotterdam.

Aboutaleb was van 2009 tot 2024 burgemeester van Rotterdam. Volgens een traditie krijgt iedere oud-burgemeester na vertrek een geschilderd portret. Op het nieuwe schilderij is Aboutaleb te zien in het Kralingse Bos, een plek waar hij graag kwam. Bij de onthulling waren onder anderen huidige burgemeester Carola Schouten en oud-burgemeester Ivo Opstelten aanwezig.

Haraji werd in 1969 geboren in Iran, verhuisde in 2000 naar Nederland en woont inmiddels in Groningen. Eerder maakte hij in Rotterdam al het kunstwerk Erasmus & Rumi in de Erasmusstraat. Dat werk toont een dubbelportret van Erasmus en de Perzische dichter-filosoof Rumi Mevlana.

Het portret van Aboutaleb krijgt een plek in de zogenoemde eregalerij van het stadhuis aan de Coolsingel. Aboutaleb koos Haraji zelf als kunstenaar. Daarbij speelde volgens de gemeente Rotterdam mee dat hij houdt van realistische schilderijen, landschappen en filosofie, in het bijzonder het werk van Erasmus.