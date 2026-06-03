Kunstcontainers op Grote Markt geven mentale gezondheid van jongeren een gezicht

Foto via Gemeente Groningen

Op de Grote Markt verschijnen komende donderdag vier zogenaamde ‘kunstcontainers’, die de verschillende fases van mentale gezondheid bij jongeren zien.

De reizende expositie over mentale gezondheid (onder de noemer ARTMade Open) staat vanaf donderdag drie weken op het bekendste marktplein van de stad, op initiatief van Stichting Open Mind en Stichting MADE-Life. De containers zijn dan dag en nacht te bezoeken op de Grote Markt, tegenover het Stadhuis. Na de drie weken in Groningen reist de expositie langs festivals en andere gemeenten in het land.

De vier containers laten elk een fase zien waar jongeren mentaal mee te maken krijgen bij problemen: ontregeling, worsteling, perspectief en herstel met preventie en houvast.

‘Er is altijd hoop’

Student Levy Melle Boorsma (23) van Academie Minerva maakte samen met een medestudent een van de containers: de derde, die ‘perspectief’ uitbeeldt voor jongvolwassenen met mentale uitdagingen: “In deze fase gaat het om de acceptatie van de aandoening. Tegelijk laat onze container zien dat er handvatten zijn om beter te worden, dat er altijd hoop is.”

De twee studenten kozen daarom voor een slaapkamer als beginpunt: “Die lijkt van buiten normaal. Totdat je erin stapt, want de vloer is scheef. Die staat voor onbalans in het leven van de jongere. Ook de witte pantoffels lijken scheef, maar als je erin gaat staan, sta je weer recht. Die staan voor alle positieve dingen die je opdoet, waardoor je je balans terugvindt. De slaapkamer is een veilige ruimte met knuffels, kunst en zachte materialen waar je graag bent. Fijn, maar met het gevaar dat het een te eenzame plek wordt. Daarom hebben we een groot gat in het dak gemaakt; dat staat voor hoop: er is een weg uit. Als er licht doorheen schijnt, verschijnt er soms een hartje op de muur.”

Tijdens het maakproces stond de container al enige tijd voor de ingang van Academie Minerva aan het Gedempte Zuiderdiep. Volgens Boorsma maakte dat veel voorbijgangers al nieuwsgierig: “Dat is precies de bedoeling. Het is belangrijk dat er over mentale gezondheid wordt gepraat en als dat lukt, wordt deze reizende kunstexpositie komend jaar een groot succes.”