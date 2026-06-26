Kraneweg krijgt fietsstroken en maximumsnelheid wordt teruggeschroefd naar dertig

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De maximumsnelheid op de Kraneweg wordt teruggeschroefd van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat besloot de gemeente deze week. Met het terugbrengen van de snelheid wordt ook de weg voor autoverkeer versmald en komen er fietsstroken op de Kraneweg.

Op de belangrijke doorgaande weg in de Schildersbuurt rijden fietsers nu nog tussen het autoverkeer. Fietsers krijgen in de toekomst wel een eigen plek op de weg. Ook wordt op kruispunten rood asfalt aangelegd en worden oversteekplaatsen verbeterd of verplaatst.

De politie is positief over de maatregel, maar had graag gezien dat op de Kraneweg meer verkeersremmende maatregelen zouden komen. Maar daar is de Kraneweg volgens de gemeente niet geschikt voor.

Wanneer de werkzaamheden aan de Kraneweg gaan plaatsvinden, is nog niet bekend.