Krakers voormalige jeugdsynagoge starten petitie om rechtszaak en ontruiming te vermijden

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De krakers van de voormalige jeugdsynagoge in de Folkingedwarsstraat zijn een petitie gestart voor behoud van de ‘culturele broedplaats’ in het pand. Daarmee willen de krakers ook voorkomen dat de gemeente ontruiming van het gebouw afdwingt in de rechtszaal.

De gemeentelijke deadline voor de krakers om het pand te ontruimen verstreek afgelopen maandag, maar de bewoners zijn nog niet vertrokken. Daarmee lijkt de weg open voor de gemeente om bij de rechter de ontruiming van het pand af te dwingen. Met de petitie roepen initiatiefnemers van ‘De Jeugdsjoel’ op om daar vanaf te zien en in gesprek te gaan over een gezamenlijke invulling voor het gebouw ‘die recht doet aan haar geschiedenis en huidige functie als culturele broedplaats en sociaal centrum voor queer-mensen, vrouwen, mensen van kleur, en andere minderheden.’

Het pand werd in oktober 2023 gekraakt om de verkoop en mogelijke sloop van het historische gebouw te voorkomen. De voormalige jeugdsynagoge dreigde toen grotendeels te verdwijnen voor woningbouw, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. De voormalige jeugdsynagoge (ook bekend als de Jeugdsjoel) wordt sindsdien door de krakers gebruikt als ontmoetingsplek en plaats voor activiteiten. Maar de gemeente wil het pand de komende drie jaar tijdelijk gaan gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, in de aanloop naar een permanente invulling. Daarvoor moeten de krakers vertrekken. De gemeente liet eerder deze maand al weten een rechtsgang niet uit te sluiten als de krakers weigeren weg te gaan.

Eind vorige maand stuurden de krakers al een open brief aan burgemeester, wethouders en de gemeenteraad, met daarin de boodschap dat een nieuwe tijdelijke invulling door de gemeente niet nodig is. De activiteiten die zij er houden zouden genoeg zijn, stelden de krakers destijds. Een voorstel om afspraken te maken met de gemeente over gebruik van het pand is volgens de krakers veel te snel afgewezen.