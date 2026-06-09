KPN viert uitrol glasvezel in Beijum met schoolkinderen

Foto via KPN

Samen met de leerlingen van groep 8 van de Openbare Basisschool De Beijumkorf werd vrijdag de symbolische eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van glasvezel in Beijum.

De graafwerkzaamheden duren tot het eind van het jaar. Over twee maanden zijn Noorddijk en Lewenborg aan de beurt. Aan het eind van het jaar start de aanleg van glasvezel in de binnenstad.

Volgens KPN zijn inmiddels 55 duizend adressen in Groningen aangesloten op haar netwerk. Er is ruim 1150 kilometer gegraven voor de aanleg. In de wijken Noordoost, Selwerd, Oud West, Oosterpark, Oud Zuid, Vinkhuizen en Hoogkerk is de klus al afgerond. In Haren en Helpman worden momenteel de laatste huizen aangesloten.

KPN legt overal in Nederland glasvezel aan, omdat het kopernetwerk tegen het einde van zijn levensduur loopt. Als netbeheerder wil KPN er zo snel mogelijk vanaf, omdat de kans op storingen steeds groter wordt.