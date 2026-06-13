Kookkunsten zorgen voor stoomvorming en inzet van brandweer in The Social Hub

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Stoomvorming in The Social Hub (het voormalige The Student Hotel) aan het Boterdiep heeft zaterdagmiddag de brandweer in actie laten komen. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 13.00 uur binnen, waarna twee tankautospuiten en een hoogwerker met spoed naar de locatie werden gestuurd. “Het gebouw is uitgerust met rookmelders”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Op één van de verdiepingen was een melder in alarm gesprongen. Wanneer dit gebeurt, komt het signaal binnen bij een Particuliere Alarmcentrale (PAC). Zij hebben direct gebeld met The Social Hub, waarbij de receptionist aangaf dat er daadwerkelijk sprake was van brand. Daarom is er direct flink wat materieel en personeel op pad gestuurd.”

Eenmaal ter plaatse bleek de situatie mee te vallen. Walburg: “Eén van de bewoners was aan het koken en dit had tot flinke stoomvorming geleid, waarop de rookmelder was afgegaan. Kortom: de situatie bleek achteraf reuze mee te vallen. Wij hebben een controle uitgevoerd en konden al snel weer terugkeren naar de kazerne.”