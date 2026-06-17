Komende dagen ‘code geel’ en Nationaal Hitteplan vanwege hoge temperaturen

Voor Groningen geldt vanaf donderdag om 10.00 uur code geel vanwege de warmte. De waarschuwing geldt ook in de rest van Nederland. Het RIVM stelt daarom het Nationaal Hitteplan in werking.

Donderdag worden temperaturen van 26 tot 27 graden verwacht in Groningen. Vrijdag wordt het nog warmer met maxima tussen 30 en 35 graden. De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt voor benauwde omstandigheden.

Vooral ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die zwaar lichamelijk werk doen of intensief sporten, kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting.

Voor het weekend is de verwachting nog onzeker. OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelde dinsdagavond dat zaterdag en zondag de scherpste randjes van de hitte afgaan, met temperaturen tot een graad of 27.