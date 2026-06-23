KNO-poli UMCG woensdag weer open na brand

De polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het UMCG is woensdag weer normaal geopend. Dat meldt het ziekenhuis. Dinsdag moest de afdeling gesloten worden na rookontwikkeling in het gebouw.

De problemen ontstonden in het begin van de middag in verpleegtoren A, waar de rook al snel naar meerdere verdiepingen trok. Het ziekenhuis besloot de polikliniek KNO direct volledig te ontruimen. Een aantal spoedpatiënten werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp, maar voor zo’n 75 andere patiënten moesten de afspraken voor de rest van de dag worden afgezegd.

Kabelgoot

De brandweer was snel ter plaatse en ontdekte al gauw de boosdoener: een smeulende kabelgoot. Nadat het vuur onder controle was gebracht, hebben brandweerlieden de omliggende ruimtes geventileerd.

Hoewel dinsdagmiddag nog onduidelijk was of de polikliniek de volgende dag weer open kon, gaf het UMCG diezelfde avond nog groen licht. Patiënten met een afspraak zijn woensdag weer gewoon welkom.