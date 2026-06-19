Kinderombudsman kritisch op stoppen verscherpt toezicht bij Jeugdbescherming Noord

Margrite Kalverboer - Foto via nationaleombudsman.nl

KinderombudsmanMargrite Kalverboer heeft in een brief aan de Tweede Kamer scherpe kritiek geuit op het beëindigen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord (JBN). Dat meldt RTV Drenthe. Volgens Kalverboer wegen de ervaringen van kinderen en ouders niet zwaar genoeg mee bij de beoordeling van jeugdzorginstellingen.

JBN kwam vorig jaar juli onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit een steekproef bleek toen dat de organisatie op negentien van de twintig onderzochte normen niet voldeed. Eerder verloor JBN ook een belangrijk certificaat van het Keurmerkinstituut. De inspecties gaven JBN zeven maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Begin deze maand concludeerden zij dat een deel van de problemen is aangepakt. Daarom werd het verscherpte toezicht beëindigd. Het certificaat kreeg JBN al in september 2025 terug.

Volgens de inspecties zijn nog niet alle problemen opgelost. Kinderen en ouders hebben nog te weinig invloed op plannen, ervaren te weinig inspraak en hebben niet altijd voldoende betekenisvol contact met de organisatie. Daarnaast kampt JBN nog steeds met personeelstekorten en een hoog personeelsverloop. Daardoor blijven de verbeteringen volgens de inspecties kwetsbaar.

Kalverboer ontving ongeveer negentig meldingen over JBN. Ook bij het meldpunt Jeugdbescherming Noord kwamen tientallen meldingen binnen over misstanden. Met het voorgaande in het achterhoofd: Kalverboer vindt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht stopt, terwijl kinderen en ouders volgens de inspecties nog onvoldoende worden betrokken bij de hulpverlening. Volgens Kalverboer is de manier waarop inspecties instellingen beoordelen onvoldoende, omdat de ervaringen van kinderen en ouders daarin niet zwaar genoeg meetellen. Kalverboer maakt zich zorgen over hun positie in deze beoordelingen.

Die kritiek geldt volgens Kalverboer ook voor het Keurmerkinstituut. Dat kijkt volgens haar vooral naar technische normen en minder naar de kwaliteit van de hulpverlening in de praktijk. De kinderombudsman stelt dat de ervaringen van kinderen en ouders een volwaardige plaats moeten krijgen bij de beoordeling van jeugdzorginstellingen. Alleen dan kan volgens haar worden vastgesteld of de hulp passend is en daadwerkelijk effect heeft.