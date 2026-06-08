Kinderen uit Ten Post maken animatiefilms over leven in aardbevingsgebied

Zes kinderen van basisschool De Wieken in Ten Post hebben animatiefilms gemaakt over de periode waarin hun huis wordt gesloopt of verbouwd door aardbevingsschade. De films laten zien hoe de kinderen beleven hoe het is om te wonen in een wisselwoning en hoe ze kijken naarde veranderingen in hun omgeving.

De kinderen werken inmiddels al drie jaar samen met regisseur Nelleke Koop. Koop begeleidt de kinderen om ervaringen en gevoelens rond de aardbevingen in Groningen en de gevolgen daarvan zichtbaar te maken. De animatiefilms maakten de kinderen het afgelopen jaar, volgens Koop om inzicht te geven in de leefwereld van de kinderen, ruimte te bieden voor gesprek en om de kinderen te bedanken voor hun openhartige verhalen.

Eind deze maand wordt een deel van de gemaakte animatiefilms vertoond voor genodigden in Kinepolis. De animaties vormen later ook een belangrijk onderdeel van de documentaire ‘De aarde beweegt’ van Koop. De film wordt naar verwachting in 2028 in de bioscoop uitgebracht en daarna uitgezonden door omroep EO op NPO. De film gaat over kinderen die opgroeien met schade aan huizen, onzekerheid en wantrouwen richting de overheid als onderdeel van hun dagelijks leven.

“Met deze twee projecten wil ik een stem geven aan kinderen”, vertelt Koop. “Ik vind het van groot belang dat zij worden gehoord, zodat we gezamenlijk, als maatschappij, kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling en toekomst. Met mijn producties hoop ik inzichtelijk te maken hoe de allerkleinsten leven met de gevolgen van de beslissingen van grote mensen, en hoe belangrijk vertrouwen en veiligheid zijn voor hun ontwikkeling.”