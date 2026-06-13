Kijkje achter de schermen bij historische molens tijdens Groninger Molenweekend

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

Dit weekend openen tientallen molens in de provincie hun deuren voor het publiek in het kader van het Groninger Molenweekend. Bezoekers krijgen hiermee de kans om van dichtbij kennis te maken met het historische molenaarsambacht.

“Ooit draaiden in onze provincie meer dan duizend molens”, vertelt natuurorganisatie Het Groninger Landschap, dat diverse molens in de provincie beheert. “Ze maalden graan, pelden gerst, hielden polders droog of zaagden hout. Tijdens het Groninger Molenweekend krijg je dé kans om een kijkje te nemen bij deze cultuurhistorische hoofdrolspelers. Vrijwillige molenaars en molengidsen staan klaar om bezoekers mee te nemen in de verhalen van het Groningen van weleer, toen de korenteelt nog een bepalende rol in onze provincie speelde.”

Molens in de gemeente Groningen

In de gemeente Groningen zijn vandaag (zaterdag) bijvoorbeeld de Bovenrijge en de Widde Meuln in Ten Boer te bezichtigen. Ook de Fram in Woltersum en de Germania in Thesinge zijn te bezoeken. Met uitzondering van de Fram zijn de andere molens op zondag gesloten. “Openingstijden zijn onder voorbehoud van het weer. De algemene regel is dat de molen geopend is wanneer de vlag uithangt en/of de wieken draaien.”

Stilstand is achteruitgang

Het molenweekend heeft volgens Erfgoedpartners als voornaamste doel om mensen enthousiast te maken voor dit bijzondere ambacht: “Vrijwel alle molens zijn tegenwoordig afhankelijk van vrijwilligers die de wieken wekelijks laten draaien. Zonder hen zouden deze monumentale bouwwerken langzaam maar zeker in verval raken. Het is essentieel dat een molen regelmatig in werking is; stilstand betekent letterlijk achteruitgang, want als een molen stilstaat krijgen houtworm en andere kleine knagers vrij spel.” Erfgoedpartners hoopt dan ook dat het evenement dit weekend enthousiaste nieuwe vrijwilligers zal opleveren.

Meer informatie over het Groninger Molenweekend en een overzicht van alle geopende molens is te vinden op de website van de organisatie.