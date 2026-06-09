Kijken, maken en repareren met uitvinders, kunstenaars en ontwerpers in Forum

Foto via Forum Groningen

De Nieuwe Markt en het Forum staan komende zaterdag in het teken van makers, uitvinders, kunstenaars en ontwerpers. Tijdens het Maakfestival kunnen bezoekers niet alleen kijken naar demonstraties, maar ook zelf dingen maken, uitproberen en repareren.

In totaal doen 55 makers mee aan het festival: hobbyisten, kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en mensen die werken aan nieuwe technologie. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met 3D-geprinte protheses van Stichting E-NABLE, lockpicking van MooiWaark en uitvindingen van YouTuber Jens van Strange Inventions.

Bij het Repair Café XL kunnen bezoekers kapotte spullen van thuis meenemen, zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed of andere gebruiksvoorwerpen. Samen met reparateurs wordt gekeken of de spullen gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor haken en breien vanwege International Knit in Public Day.

Het Maakfestival vindt zaterdag 11.00 en 17.00 uur plaats in Forum Groningen. Toegang is gratis. Een overzicht van alle deelnemende ‘makers’ vind je hier.