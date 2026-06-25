Kapsalon Perdon aan de Parkweg sluit zaterdag na 77 jaar de deuren

Foto: Marco Hammenga

Kapper Piet Huismans van kapsalon Perdon heeft het erg druk, deze week. De klanten lopen de deur bijna plat, want komende zaterdagmiddag sluit hij voor de laatste keer de deur, gedwongen door de omstandigheden.

Zijn vrouw, kapster Hetty Huismans-Perdon, overleed oktober vorig jaar aan kanker en Piet zelf lijdt aan Parkinson. Daarom gaat de opbrengst van deze week naar twee goede doelen: UMCG Kanker Research Fonds en Stichting Punt voor Parkinson.

De vader van Hetty, Harry Perdon, opende de salon 77 jaar geleden. Na diens overlijden op jonge leeftijd nam Hetty de zaak over, later bijgestaan door haar man Piet. De zaak op de hoek, met de opvallende grote klok, verandert binnenkort in een stoffeerdersbedrijf.