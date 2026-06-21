Kans op hittegolf in het Noorden neemt toe: “Donderdag wordt spannend”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zomer zit stevig in het zadel. In een extra weerbericht vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis dat de kans op een landelijke hittegolf de komende week groot is, en dat ook een regionale hittegolf in Groningen er dit keer serieus in zit.

Johan, de avondmodellen van de verschillende weerdiensten lopen op dit moment binnen. Hoe zou je de komende dagen omschrijven?

“We gaan een warme tot zeer warme week tegemoet. Ik kan niet anders zeggen dan dat de zomer stevig in het zadel zit. Woensdag wordt het met veel zon al rond of boven de tropische 30 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. Het lijkt het begin van een reeks dagen met tropische temperaturen. Wel komt volgend weekend de grens met koelere zeelucht wat dichterbij, met daarbij een licht toenemende kans op een regen- of onweersbui. Maar voor het zover is, groeit de kans op een landelijke en regionale hittegolf aanzienlijk.”

Wat wordt er precies bedoeld met zo’n hittegolf?

“Bij een landelijke hittegolf kijken we naar het hoofdstation van het KNMI in De Bilt. Om van een hittegolf te kunnen spreken, moet de maximumtemperatuur op minimaal vijf opeenvolgende dagen 25 graden of hoger zijn: dat noemen we zomerse dagen. Van deze vijf dagen moeten er bovendien minimaal drie tropisch zijn, wat betekent dat de temperatuur boven de 30 graden moet uitkomen. Wordt daaraan voldaan, dan is de hittegolf een feit. Geldt dit scenario specifiek voor een lokaal KNMI-station, zoals Eelde, Lauwersoog of Beerta, dan spreken we van een regionale hittegolf.”

Hoe groot is de kans dat dit landelijk gaat lukken?

“Als we naar De Bilt kijken, gaat het er dinsdag om spannen. Waarschijnlijk wordt de tropische waarde dan net niet gehaald. Maar op woensdag en donderdag moet de 30 graden daar sowieso overschreden worden. Sommige weermodellen maken het op vrijdag helemaal bont: dan lijkt de temperatuur zelfs dichter bij de 40 dan bij de 30 graden te liggen. Mocht dat lukken, en we hebben op maandag en dinsdag temperaturen boven de 25 graden, dan hebben we de eerste landelijke hittegolf van deze zomer te pakken. Zoiets is niet uniek, maar wel bijzonder; je maakt het zeker niet elke zomer mee.”

En hoe schat je de kansen in voor een regionale hittegolf in Groningen?

“Zowel op regionaal als landelijk niveau is die kans op dit moment heel realistisch, ruwweg vijftig procent. In Groningen ligt de sleutel vooral op donderdag. Woensdag en vrijdag gaan we hier ruimschoots de 30 graden passeren. Op donderdag is het tropische weer echter nog een vraagteken: de wind lijkt dan naar het noordoosten te draaien en wat toe te nemen, wat de temperatuur kan drukken tot zo’n 27 of 28 graden. Vrijdag draait de stroming weer naar het zuidoosten, waardoor het kwik opnieuw oploopt tot ruim boven de 30 graden.”

Mocht het donderdag niet lukken, dan zou er naar het weekend gekeken kunnen worden?

“Precies, het weekend wordt ontzettend spannend. Het model van de Europese lidstaten en ook het Duitse Offenbach laten tijdens het weekend aflandige winden waaien, die de temperatuur opnieuw opstuwen tot rond of boven de 30 graden. Het Amerikaanse model berekent juist wat meer invloed van zee. Met een noordelijke wind zou het kwik dan net onder de 30 graden zakken. Kortom: aan een landelijke hittegolf lijken we amper te ontkomen. Regionaal in Groningen zijn er uitstekende kansen, maar het is door die onzekerheid op donderdag en in het weekend nog geen beklonken zaak. Afgezien daarvan kunnen we wel stellen dat het de komende week volop zomer wordt.”