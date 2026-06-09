Kabouterhuisjes De Hoogte blijven behouden: De Huismeesters wil woningen verbeteren

Foto: Andor Heij

De karakteristieke ‘Kabouterhuisjes’ in de Groningse wijk De Hoogte lijken niet te worden gesloopt. Woningcorporatie De Huismeesters heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de plannen voor sloop van de baan lijken en dat er nu volop wordt ingezet op een grondige renovatie. Dankzij dit voorgenomen maatregelenpakket kunnen de unieke woningen weer zo’n veertig jaar mee.

De afgelopen maanden hebben bewoners en de corporatie intensief gesproken over de toekomst van de huisjes aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan. Daar is een concreet verbeterplan uitgerold dat het comfort en de kwaliteit van de woningen flink moet opschroeven. Het uitgangspunt is om de huisjes te renoveren zoals ze zijn, zodat het unieke karakter behouden blijft.

Tegelijkertijd zijn beide partijen ook realistisch over de beperkingen van een renovatie: zo blijft de zolder een zolderruimte en kan dit geen volwaardige slaapkamer worden. Ook de geluidsoverlast tussen de gehorige woningen kan niet volledig worden opgelost.

Jo-Ann Eskak, sociaal projectleider bij De Huismeesters: “Zowel de keuze voor sloop en nieuwbouw als de keuze voor woningverbetering heeft voor- en nadelen. Ook een renovatie is ontzettend ingrijpend voor bewoners. Gelukkig konden we het daar samen goed over hebben en staan we nu gezamenlijk achter dit besluit.”

Historische tbc-huisjes

Met de Kabouterhuisjes worden achttien specifieke woningen aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan bedoeld. De woningcorporatie wilde deze huisjes aanvankelijk platgooien en vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere woningen. Bewoners kwamen hiertegen massaal in opstand. Ook erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap trokken aan de bel vanwege de grote cultuurhistorische waarde.

De huisjes, gebouwd rond 1957, dienden destijds als zogeheten tuberculose-woningen (tbc-woningen), waar patiënten konden herstellen. Dergelijke woningen stonden eerder ook aan de Eikenlaan en in de Oosterparkwijk, maar zijn daar in het verleden al gesloopt. Dit maakt de overgebleven huisjes in De Hoogte extra uniek.

De afgelopen jaren is er dan ook veel gezegd en geschreven om de woningen te kunnen behouden. In de gemeenteraad kwamen de fracties van de SP en de Partij voor het Noorden op voor de bewoners. Zij gaven destijds aan dat de hechte gemeenschap verloren zou gaan en ze vreesden bovendien voor het verlies van het vele groen in de buurt.

Geleerd van de eerste keer

Dat er nu een gezamenlijk akkoord ligt, mag een klein wonder heten. Eerdere gesprekken tussen De Huismeesters en de buurt liepen namelijk volledig vast omdat de standpunten te ver uit elkaar lagen. De besluitvorming werd daarop uitgesteld.

“We hebben geleerd van die eerste periode”, blikt Eskak terug. “We hebben dit keer preciezer geluisterd naar de specifieke wensen van de bewoners. Daardoor ligt er nu een maatregelenpakket dat ook financieel beter betaalbaar is. Ik ben heel blij dat de bewoners opnieuw met ons in gesprek wilden gaan en dat we zo constructief hebben kunnen samenwerken.”

Groene leefomgeving

De renovatie wordt direct aangegrepen om ook de rest van de buurt aan te pakken. De plannen voor het Spoorgroenpark, dat achter de Kabouterhuisjes ligt, kunnen door de gemeente Groningen nu definitief verder worden uitgewerkt. Daarnaast komt er een gezamenlijk groenplan voor het onderhoud van de openbare ruimte en de tuinen van de woningen.

Bewoner Halbe reageert opgetogen op het nieuws: “Het is hier echt een paradijsje. Ik had het verschrikkelijk gevonden als dit allemaal naar de bliksem zou gaan en ben dolblij dat het behouden blijft. Ik ben een gelukkiger mens geworden sinds ik hier woon. Wat mij betreft is dit mijn eindbestemming.”

Hoe nu verder?

Het renovatieplan wordt de komende maanden tot in detail uitgewerkt. In het najaar wordt het plan definitief voorgedragen voor interne besluitvorming binnen De Huismeesters. Als alle lichten dan op groen staan, start de uitvoering naar verwachting in 2027.

SP-raadslid Hans de Waard laat in een eerste reactie weten ontzettend blij te zijn voor de buurt. “Dit is fantastisch nieuws en een prachtig resultaat voor de bewoners. Zonder hun jarenlange inzet, acties en vasthoudendheid was dit succes absoluut niet mogelijk geweest.”

Verslaggever Lars Faber maakte eerder een reportage over het onderwerp: