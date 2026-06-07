Jongeren uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk zetten met succes eigen festival op: “Dit verdient een vervolg”

Foto: Titia Struiving

De allereerste editie van het Triple Wijk Fest, dat zaterdag plaatsvond aan de Eikenlaan, is een groot succes geworden. Het festival, bedoeld voor de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, werd volledig door jongeren zelf geïnitieerd. Volgens medeorganisator Maartje ter Veen van Stichting Park Selwerd smaakt dit debuut absoluut naar meer.

Maartje, hoe blik je terug op deze allereerste editie?

“Als je voor de allereerste keer zoiets organiseert, is dat natuurlijk ontzettend spannend. Pakt het allemaal wel uit zoals je van tevoren hebt gehoopt? Gelukkig kunnen we achteraf heel tevreden zijn. We hebben ontzettend veel jongeren uit de verschillende wijken gezien. Daarmee is het echt een festival vóór en door jongeren geworden, exact zoals we voor ogen hadden. Het enige jammerlijke was dat het weer niet echt meewerkte. We denken dat de opkomst zonder de regenbuien nóg groter had kunnen zijn, maar de basis staat. Dit verdient absoluut een vervolg.”

Hoe is het idee voor dit festival eigenlijk ontstaan?

“Het initiatief komt echt bij de jongeren zelf vandaan. Vorig jaar heb ik een tijdlang in opdracht van de gemeente in Park Selwerd geïnventariseerd waar de bewoners nu echt behoefte aan hadden. De jongeren gaven toen aan dat het ze geweldig leek om een eigen festival op te zetten. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Er werd een bescheiden budget vrijgemaakt en samen met Patrick van WIJ Groningen en Lucas van Studio T zijn we begonnen om dit in gang te zetten.”

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Waarom is de behoefte aan zo’n specifiek festival onder jongeren zo groot?

“Jongeren in deze leeftijdscategorie hebben simpelweg heel weinig mogelijkheden om iets leuks te doen. Als je zestien bent, val je een beetje tussen wal en schip: je kunt nog niet naar een café of andere uitgaansgelegenheden omdat je daar minimaal achttien voor moet zijn. Uiteindelijk is dit festival ontstaan. Wij vonden het vanaf het begin belangrijk dat de jongeren dit zelf zouden gaan dragen. Studio T, WIJ Groningen en Stichting Park Selwerd vormen het fundament, maar de jongeren bouwen zelf aan hun eigen festival zodat het ook echt hún evenement wordt. Zelfs de naam ‘Triple Wijk Fest’ komt uit hun eigen koker.”

Hoe zag het terrein er zaterdag uit?

“Er stond een podium waar verschillende artiesten optraden. De 13-jarige Maysar (van wRapfest), die in een van de wijken woont, heeft de complete line-up zelf geregeld. Het ging om optredens van onder meer Studio T, wRapfest collectives, DJ Shardee, Claren & Jordan en YG24. Het gaat om namen die best wel leven onder de doelgroep. Daarnaast hadden buurtbewoners hapjes geregeld, was er voor de allerkleinsten een springkussen, stonden er suikerspinnen en werd er een graffitikunstwerk gemaakt en was de photobooth constant bezet.”

Je klinkt ontzettend trots…

“Absoluut. Je vraagt je vooraf toch af hoe het praktisch gezien gaat lopen. De parkeerplaats voor sportcentrum De Parrel is normaal gesproken een heel populaire plek waar geparkeerd wordt. De afgelopen dagen hebben we autobezitters herhaaldelijk gevraagd om hun auto zaterdag ergens anders neer te zetten. Als je dan op de dag zelf aankomt en ziet dat iedereen daar gehoor aan heeft gegeven, is dat fantastisch. Ook de locatie bleek een schot in de roos. Het idee ontstond weliswaar in Park Selwerd, maar daar een festival organiseren is vanwege de ecologische en praktische omstandigheden niet handig. Dit terrein leent zich er veel beter voor.”

Er wordt dus al nagedacht over een volgende editie?

“We gaan de komende tijd eerst rustig evalueren wat er nog beter kan, maar het lijkt ons heel goed om dit door te zetten. Wel willen we vasthouden aan de huidige opzet: niet één grote organisatie die alles bepaalt, maar een brede samenwerking waarbij de jongeren alle ruimte krijgen om hun eigen festival te ontwikkelen. Als ze het zelf doen, creëer je veel meer draagvlak en het is voor hen bovendien ontzettend leerzaam.”

Het onlangs uitgetreden PvdA-raadslid Rozemarijn Gierkink streed de afgelopen jaren voor ontmoetingsplekken voor jongeren onder de 18, omdat er in Groningen nauwelijks nog ontmoetingsplekken te vinden zijn. Kan dit festivalconcept ook in andere wijken of dorpen werken, denk je?

“Ja, dat denk ik wel. Het succes valt of staat ermee dat je de jongeren de regie durft te geven, uiteraard afgestemd op wat ze kunnen dragen. Wij zijn ontzettend tevreden over hoe het hier is gegaan. Zolang je de jeugd het eigenaarschap geeft en het echt van hún laat zijn, kan dit concept op heel veel plekken in de gemeente een succes worden.”