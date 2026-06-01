Jonge zeearenden geringd bij nest tussen Haren en Paterswolde

Bij het nest van het zeearendenpaar in het Friescheveen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldsemeer tussen Haren en Paterswolde, zijn vrijdag twee jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag de grootste roofvogel van Nederland, om de dieren zo beter te kunnen beschermen.

Een deskundige van Werkgroep Zeearend Nederland haalde de jonge vogels tijdelijk uit het nest om ze een ring om de poot te geven. Met de code op die ring kunnen onderzoekers de dieren later volgen. Zo krijgen onderzoekers van de werkgroep meer informatie over waar de vogels verblijven, hoe hun leven verloopt en hoeveel dieren overleven.

Het zeearendenpaar broedt sinds 2024 in het Friescheveen. Vorig jaar groeiden er ook twee jongen op in het natuurgebied. De zeearenden begonnen eind vorig jaar opnieuw met nestbouw in het Friescheveen, nadat de boom met hun eerdere nest door harde wind was omgevallen. De zeearend verdween jarenlang uit Nederland, maar broedt inmiddels weer op meerdere plekken in het land, waaronder in het Lauwersmeergebied, De Onlanden en bij het Zuidlaardermeer. In De Onlanden werden al eerder jonge zeearenden geboren.

Toch zijn in Nederland maar zo’n 45 broedparen aanwezig en daarmee blijft de zeearend een kwetsbare vogelsoort, al nemen de aantallen langzaam toe. Volgens onderzoekers sterven nog altijd zeearenden door vergiftiging, diefstal van jongen uit nesten en botsingen, bijvoorbeeld met windmolens.