Jonge liberalen kritisch op coalitieakkoord: “Groningen heeft geen grotere overheid nodig”

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Jongerenorganisatie JOVD Groningen reageert overwegend kritisch op het nieuwe coalitieakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd. Hoewel de jonge liberalen milde waardering uitspreken voor een aantal plannen, hekelen zij de algemene koers. “Groningen heeft geen grotere overheid nodig, maar een overheid die doet waar zij voor bedoeld is.”

De JOVD reageert daarmee op het akkoord ‘Groningen verbindt’, dat vrijdag werd gepresenteerd door de coalitie van PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie. Daarin kiest het nieuwe college onder andere voor een OZB-verhoging van 5 procent én accepteert de gemeente dat de begroting na 2028 mogelijk niet sluitend is.

‘Gemeente trekt te veel naar zich toe’

Volgens JOVD-voorzitter Julian Schat slaat de linkse coalitie hiermee de plank mis. “Door het hele document heen kiest de coalitie voor meer gemeentelijke betrokkenheid, meer ondersteuning en meer uitvoering”, stelt Schat. “Hoewel veel van deze voorstellen goed bedoeld zijn, dreigt de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. De vraag is niet hoeveel beleid de gemeente kan maken, maar of dat beleid daadwerkelijk leidt tot betere resultaten voor de inwoners.”

Ook de lastenverzwaring voor inwoners van de gemeente is de VVD-jongeren een doorn in het oog. De coalitie verhoogt de OZB om jaarlijks 8,5 miljoen euro extra binnen te halen. “In een tijd waarin veel huishoudens al onder druk staan, verdient het de voorkeur eerst kritisch te kijken naar gemeentelijke uitgaven, voordat inwoners opnieuw om een hogere bijdrage worden gevraagd”, vindt de JOVD.

Weinig ambitie op woningmarkt en economie

Op het gebied van de Groningse woningmarkt, waar studenten en starters al jaren klem zitten, mist de jongerenpartij daadkracht. Hoewel het akkoord inzet op ambitieuze doelstellingen, stelt de JOVD dat het fundamentele probleem simpelweg een gebrek aan woningen is. De procedures moeten volgens hen sneller om echt meters te maken. Ook op economisch gebied vinden de jonge liberalen de ambities mager, al noemen ze de verruiming van de reclamebelasting voor kleine ondernemers wel een “positieve stap”.

De JOVD laat weten het linkse beleid de komende jaren scherp te blijven volgen op basis van hun eigen liberale meetlat: “Waar het akkoord leidt tot hogere lasten, meer gemeentelijke bemoeienis en een steeds grotere overheid, zullen wij kritisch blijven.”