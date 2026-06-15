Jonge circusartiesten organiseren eigen show in Grand Theatre Groningen

Foto: Santelli

Op zaterdag 21 juni gaat de circusvoorstelling Alle Tijd van Santelli Xclusief in première in het Grand Theatre Groningen. Deze voorstelling heeft iets unieks: de circusartiesten zijn allemaal tussen de 17 en 25 jaar oud. De jonge artiesten staan niet alleen op het podium, maar zijn zelf ook de producers en organisatoren van de voorstelling.

Santelli Xclusief is een makersgroep van Circus Santelli uit Stad. Circus Santelli is de circusschool van Groningen en omstreken, waar kinderen en jongeren verschillende circustechnieken kunnen leren en ontwikkelen. Voor Alle Tijd zijn de jonge circusartiesten zelf verantwoordelijk voor zowel de acts als het produceren van de show, het vinden van theaters en crowdfunding.

Voorstellingen

In Alle Tijd wordt het publiek meegenomen naar een stationsperron in de stijl van de jaren twintig. Reizigers passeren elkaar, wachten op hun vertrek en nemen afscheid. Op de premièredag van 21 juni zijn er voorstellingen om 11.00 en 15.00 uur.

Kijk voor meer informatie en tickets op de website van het Grand Theatre Groningen.