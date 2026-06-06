Jong FC Groningen speelt in eerste finalewedstrijd voor plek in tweede divisie gelijk tegen Jong Sparta

Foto: Martijn Minnema. Jong FC Groningen - Jong Sparta

Jong FC Groningen heeft zaterdagavond op sportpark Corpus den Hoorn met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Sparta. Woensdagavond volgt de return in Rotterdam.

De inzet van dit tweeluik is een plek in de tweede divisie van het amateurvoetbal. Daarin zijn twee plekken voor de jong teams van profclubs. Sparta eindigde onder Jong Almere City en moet voor handhaving spelen. FC Groningen werd kampioen bij de belofteteams.

Beide ploegen waren voor de pauze een fase beter. In de periode dat FC Groningen bovenliggend was opende Joop Oosterhof de score voor FC Groningen: 1-0. Oosterhof kreeg daarna nog een goede kans.

Na rust kreeg Groningen snel een goede kans, maar Sparta werd gevaarlijker met twee schoten uit de tweede lijn. Sparta ontsnapte aan rood toen een doorgebroken speler van FC Groningen van achteren werd neergesabeld. Levi Roeland miste namens FC Groningen een goede kans toen hij alleen op de Rotterdamse doelman Rik Suur af kon.

Een minuut later, in de 70e, kwam Sparta op gelijke hoogte door invaller Luc Nieuwenhuis: 1-1. FC Groningen drong daarna aan en wist ook te scoren, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd zodat het 1-1 bleef.