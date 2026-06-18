Jeugdsjoel biedt petitie aan bij gemeenteraad

Krakers en aanhangers van de De Oude Jeugdsjoel aan de Folkingedwarsstraat hebben woensdagmiddag een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Dat gebeurde voorafgaand aan het vragenuur in het stadhuis.

Met de petitie die volgens de initiatiefnemers inmiddels ruim 540 keer is ondertekend, vragen zij het gemeentebestuur om de geplande ontruiming van het pand aan de Folkingedwarsstraat uit te stellen. De gemeente wil het gebouw tijdelijk gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren.

Volgens de actievoerders vervult de Jeugdsjoel momenteel een belangrijke publieke functie. Zij zien de locatie als een culturele ontmoetingsplek voor queer personen, mensen van kleur en andere minderheden.

Ook wijzen zij erop dat er in Groningen weinig plekken zijn waar minderheden zonder winstoogmerk of subsidie activiteiten kunnen organiseren. Daarom vinden zij het belangrijk dat de locatie behouden blijft.

Voorlopig is nog onduidelijk wat de gemeente met de petitie gaat doen en of deze op steun kan rekenen van de gemeenteraad.