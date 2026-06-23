Jesse van Mulkom (24) is lijsttrekker voor Volt bij Statenverkiezingen van volgend jaar

Jesse van Mulkom - Foto via Volt Groningen

Jesse van Mulkom is door de leden van Volt gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027 in Groningen.

Van Mulkom is 24 jaar en is al langer actief binnen Volt en in de regionale politiek. Hij was eerder bestuursvoorzitter van Volt in Groningen en stond in 2025 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. “We kennen Jesse als een energiek, creatief en gestructureerd persoon”, stelt Laura Reinink, fractievoorzitter Volt in de Provinciale Staten. “We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij ons ontzettend sterk door de campagne gaat leiden!”

Van Mulkom wil zich zich richting de verkiezingen inzetten voor onder meer digitale onafhankelijkheid, beter openbaar vervoer, samenwerking over grenzen heen en investeringen in Groningen als innovatieve regio: “‘De provincie heeft de afgelopen vier jaar stilgestaan door een wispelturige coalitie die geen keuzes durft te maken. Het is tijd dat wij als Groningen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen toekomst. Een toekomst waarin we verder kijken dan vandaag.”