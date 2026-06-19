Jason Dourisseau tekent voor nog eens twee jaar bij Donar: ‘Coachen in Martiniplaza is een feestje’

Jason Dourisseau.

Jason Dourisseau heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar verlengd en blijft daarmee ook de komende twee seizoenen trainer van de Groningse basketbalclub.

Volgens de club is het aanblijven van Dourisseau een logische keuze, met het oog op continuïteit. “Het is altijd goed om het contract van een clubicoon te kunnen verlengen”, aldus clubmanager Stefan Mladenovic. “Jason is een coach die een goede relatie heeft met de spelers, attractief basketbal speelde en zijn eerste prijs als coach binnen wist te slepen. We verwachten daarom met hem aan het roer sportieve stappen te kunnen zetten en mee te spelen om de prijzen.”

Dat vertrouwen doet Dourisseau naar eigen zeggen goed: “Ik ga er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken. Coachen in Martiniplaza is een feestje dankzij onze geweldige fans en het is fantastisch om daar deel van uit te maken.”

De 42-jarige Dourisseau is sinds eind 2024 eindverantwoordelijk bij de club en werkte afgelopen seizoen voor het eerst een volledig seizoen als hoofdcoach. Met zijn spelersgroep won Donar de Basketball Cup en haalde het de kwartfinale van de ENBL en de halve finale van de Nederlandse play-offs.