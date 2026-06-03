Jantje Beton: kinderen moeten speelmaatjes vinden via ‘Geef die bel ’n lel’

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Volgende week woensdag 10 juni staat in het teken van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Er zijn die dag allerlei activiteiten voor kinderen, georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sportorganisaties.

De stichting Jantje Beton maakt een vuist tegen een groeiend probleem, namelijk dat 400 duizend Nederlandse kinderen bijna nooit buiten spelen. Om dit te doorbreken lanceert Jantje Beton de campagne ‘Geef die bel ‘n lel’, een oproep om weer vaker bij elkaar aan te bellen om buiten te spelen. Sinds 1968 zet de stichting zich samen met kinderen in voor meer en meer uitdagende speelruimte en meer speelkansen.

Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 42 procent van de kinderen binnen blijft door een gebrek aan speelmaatjes in de buurt. Toch klopt of belt 61 procent maar heel soms of (bijna) nooit aan bij een buurtgenootje, vaak omdat ze het te spannend vinden. De stichting heeft als doel dat de activiteiten op de buitenspeeldag een laagdrempelige aanleiding zijn om het patroon te doorbreken en weer vaker bij elkaar aan te bellen om buiten te spelen.

Jantje Beton hoopt dat de buitenspeeldag smaakt naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes in de buurt vinden. Directeur Mascha van Werven: ‘Laten we van de deurbel weer het geluid van de buurt maken, zodat elke dag buitenspelen de norm wordt.’

Bijzondere evenementen in Groningen zijn onder meer: een workshop op de Grote Markt voor rolstoelgebruikers, een rommelspeeltuin aan de Tarralaan en een groot speelkussen aan de Lichtboei. Voor meer informatie: buitenspeeldag.nl