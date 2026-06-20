Italian Boys speelt komend seizoen in standaardklasse

Italian Boys, in het paars, in actie tegen VVG (foto Martijn Minnema)

Italian Boys gaat komend seizoen in de vijfde klasse spelen. Afgelopen jaren speelde het in de reserve klasse.

De selectie van Italian Boys bestaat komend seizoen uit een groep (veelal vrienden) die in voorgaande jaren op een hoger niveau speelden. Vanmiddag werd tegen het nieuwe (maar verre van complete) VV Groningen geoefend,

.Jamal Fadibi (eeerder oa Velocitas 1897 en afgelopen seizoen Be Quick 1887), Amin Ouhida (Futsal Groningen en eerder oa Oranje Nassau en Velocitas 1897) en Walid Katir ((oa ex GRC) waren enkele van de spelers die vanmiddag meededen tegen VVG.

Nadat eerder een oefenwedstrijd tegen FC Assen met 7-1 gewonnen werd eindigde het vanmiddag tegen VVG na 70 minuten in 5-1 voor Italian Boys. Jamal Fadibi scoorde drie keer.

Italian Boys speelt op Sportpark de Parrel wat het deelt met Mamio.