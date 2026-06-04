Inwoners Haren verrast met de PostcodeStraatprijs

Lineke en Cor krijgen 50.000 euro. Foto: Postcode Loterij

Drie deelnemers van Postcode Loterij uit Haren, die aan de Brinkhorst wonen met de postcode 9751 AS, zijn in de prijzen gevallen. Op die postcode is de PostcodeStraatprijs van 25.000 euro per lot gevallen. Onder de winnaars is ook een nieuwe BMW verloot.

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste donderdag de gelukkige winnaars. Lineke en Cor mochten de eerste prijs ontvangen van 25.000 euro.

De andere bewoner, Rieta, mocht een cheque van 50.000 euro in ontvangst nemen. Met als bonus: de sleutel van haar nieuwe BMW.