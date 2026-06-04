Inbrekers in provincie Groningen hebben het vaakst succes

Bij de inbraak zijn onder andere ramen vernield. Foto: scoutinggroep Look Wide

Inbraakpogingen in de provincie Groningen hebben het hoogste slagingspercentage van alle Nederlandse provincies. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Vorig jaar slaagde 83 procent van de inbraakpogingen in Groningen. Dat betekent dat het inbrekers lukte om de woning binnen te dringen en iets buit te maken. In Stadskanaal waren inbrekers het meest succesvol: bijna 95 procent van hen slaagde bij hun pogingen. In de gemeente Groningen had 83 procent van de inbrekers succes. Het ging in totaal om 343 gevallen van inbraak. Het gemiddelde slagingspercentage in Nederland is 79. Independer baseert zich op cijfers van de politie.

“Het is misschien een open deur, maar maak het dieven zo moeilijk mogelijk om het huis binnen te komen”, aldus Michel Ypma van Independer. “Laat nooit de sleutel in de achterdeur zitten en doe ‘de knip’ erop. Investeer eventueel in een camera of een slimme deurbel waar die in zit.”

Uit de cijfers blijkt verder: hoe duurder de woning, hoe groter de kans op inbraak. “Het lijkt erop dat dieven denken, in duurdere huizen staan ook duurdere spullen”, aldus Ypma. In woningen met een WOZ-waarde van 800 duizend euro of meer wordt tweemaal zo vaak ingebroken als in een woning met een WOZ-waarde van 400 duizend euro.