In dit pand aan de Herestraat komt binnenkort een fanshop van FC Groningen

Foto: Sam Sitepu

De nieuwe fanshop van FC Groningen in de binnenstad komt aan de Herestraat. De voetbalclub vestigt de winkel op nummer 5, in een pand waar eerder een goudhandel en juwelier zat.

Dat werd onbedoeld bekend, nadat een aannemer die het pand verbouwt hierover informatie op Facebook plaatste. Die informatie is inmiddels verwijderd.

Stadsblog Sikkom maakte vorige week al bekend dat FC Groningen van plan is om op korte termijn een fanshop te openen in de binnenstad. De club hoopt de winkel het liefst nog deze zomer te openen. De komst van de winkel heeft geen gevolgen voor de bestaande fanshop bij stadion Euroborg. Die blijft open en wordt vooral op wedstrijddagen bezocht.