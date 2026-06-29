In de Riepe van juli is het thema ‘gebroken systemen’

foto: Yvonne Vast

In de juli-editie van daklozenmagazine De Riepe staan mensen centraal die zien waar het systeem tekortschiet en daar iets aan proberen te veranderen. In plaats van de mensen die buiten de boot vallen als schuldige aan te wijzen, richten ze hun aandacht op de fouten en ongelijkheid in het systeem zelf en leveren een bijdrage in het herstel/ rechtzetten daarvan.

Yasha en Yvonne van De Riepe kwamen langs in de ochtendshow om hun artikelen toe te lichten.

Zoals in artikel “Onzichtbare handen” geschreven door Wietske Aupers, “Wachten op zorg” geschreven door Yasha Laauwen en “Ik hoor De Riepe roepen” geschreven door Yvonne Vast. Yasha is stagiair. In De Riepe van juli staat haar eerste interview over wachtlijsten in de jeugdzorg (wachten op zorg) én ze heeft de gehele opmaak/vormgeving van De Riepe gedaan. Yvonne werkt inmiddels drie jaar als vrijwilliger voor De Riepe als redacteur, fotograaf en vormgever. Voor De Riepe van juli heeft ze een artikel geschreven over een lokale band Praatstoel die n.a.v. hun eigen vooroordelen over straatverkopers/dakloze mensen een nummer hebben geschreven over De Riepe (Ik hoor de Riepe roepen).

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.