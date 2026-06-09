Hulpdiensten weer naar woning aan Zaagmuldersweg, dit keer na ‘loos alarm’ over woningbrand

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Voor de tweede dag op rij rukten hulpdiensten uit naar een woning aan de Zaagmuldersweg. Dinsdagmiddag was het niet de politie die in groten getale naar het appartement kwam, maar de brandweer. Net als maandagavond lijkt er sprake te zijn van een valse melding.

Vanwege de locatie in het drukke stadsdeel schaalde de brandweer op naar ‘middelbrand’. Maar dat bleek onnodig: een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er sprake was van ‘loos alarm’. De politie startte daarop een onderzoek naar de situatie.

De politie bevestigde dinsdagochtend al dat de grootschalige inzet van de politie van maandagavond, toen meerdere politie-eenheden in zware kogelwerende vesten en een speciaal interventieteam naar de woning kwamen, ook ‘loos alarm’ betrof na een valse melding.