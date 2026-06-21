Hulpdiensten redden zes personen van zinkende waterskiboot op Hoornseplas

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De hulpdiensten hebben zondag aan het einde van de middag zes personen gered van een waterskiboot op de Hoornseplas. Het vaartuig maakte door nog onbekende oorzaak water. Niemand raakte gewond.

De melding van het incident kwam rond 16.45 uur bij de meldkamer binnen, waarna er direct groot werd opgeschaald. “De melding luidde dat er zich meerdere personen op de waterskiboot bevonden”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Behalve de duikers van Groningen en de grote hulpverleningswagen met boot, kwamen ook de korpsen van Haren en Eelde met een tankautospuit ter plaatse. Daarnaast schoot brandweer Hoogezand te hulp met een extra vaartuig. Omdat het om meerdere opvarenden ging, wil je direct genoeg mensen en materiaal ter plaatse hebben.”

De inzet bleek effectief, want de zes personen konden al snel van de boot worden gehaald. “Inmiddels staan zij allemaal weer veilig op de vaste wal”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast hebben we de waterskiboot weggesleept; deze zal uit het water worden getakeld.”

Waardoor de boot plotseling water begon te maken, is nog onbekend. Daar wordt later onderzoek naar gedaan.