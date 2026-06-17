Huizen in gemeente Groningen ruim 10 procent meer waard dan jaar geleden

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de gemeente Groningen is in 2026 gestegen naar 346.000 euro. Dat is 10,5 procent meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De WOZ-waarde is de door gemeenten vastgestelde woningwaarde die wordt gebruikt voor belastingen en andere heffingen.

De stijging in de gemeente Groningen ligt iets boven het landelijke gemiddelde. In heel Nederland nam de gemiddelde WOZ-waarde met 10,3 procent toe tot 439.000 euro per woning. Ook vergeleken met de provincie Groningen doet de gemeente Groningen het iets beter. De gemiddelde WOZ-waarde in de provincie steeg van 295.000 naar 327.000 euro.

Binnen de provincie zijn de verschillen groot. Westerkwartier heeft met 370.000 euro de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. In Pekela ligt die met 254.000 euro het laagst. Pekela kende wel de sterkste stijging van Nederland: 19,2 procent. Landelijk heeft Laren in Noord-Holland met 993.000 euro de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. Heerlen heeft met 238.000 euro de laagste gemiddelde WOZ-waarde van Nederland.