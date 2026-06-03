Hoofdcoach Sam Gortzak verlengt tot 2029 bij Lycurgus

Sam Gortzak aan het werk als assistent-coach. Foto: Lycurgus

Hoofdcoach Sam Gortzak van volleybalclub Lycurgus heeft zijn aflopende verbintenis met drie seizoenen verlengd. Hij heeft met zijn selectie een goed seizoen achter de rug.

Gortzak haalde met zijn team de finale om de landstitel en de halve finale van de beker. Zelf was hij bij Lycurgus zeven seizoenen actief als spelverdeler. Hij staat nu tot medio 2029 onder contract. ‘Lycurgus is voor mij een prima plek en ik wil met iedereen die de club een warm hart toedraagt graag volgende stappen maken.’ De nieuwe selectie is inmiddels zo goed als rond. De vernieuwde spelersgroep wordt de komende weken geïntroduceerd. Dat geldt ook voor de rest van de staf.

Algemeen directeur Arjan Taaij: ‘We zijn bijzonder tevreden over de ontwikkeling die de ploeg het afgelopen jaar onder leiding van Sam heeft doorgemaakt. Samen met de staf heeft hij een professionele en stimulerende cultuur gecreëerd waarin het team optimaal heeft kunnen groeien en presteren. De vooruitgang die is geboekt, bevestigt het vertrouwen dat wij hebben in zijn kwaliteiten als hoofdcoach.’

Gortzak zelf is kritisch over een deel van het afgelopen seizoen: ‘Ik heb teveel focus gehad op het team als geheel. Ik had een goede band met iedereen en een sterk punt van mij is aanvoelen wat er leeft bij spelers. Maar ik was te weinig individueel gericht om spelers beter te maken en te helpen. Iedereen verdient het om opgeleid te worden. Ik krijg nu de kans om dat beter te doen, dus dat zie ik als mijn eerste taak.’