Honderden deelnemers trekken in kleurrijke Pride Walk door binnenstad (foto’s)

Een kleurrijke Pride trekt door de straten. Foto: Rieks Oijnhausen

Honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de Pride Walk door de Groningse binnenstad. De kleurrijke parade is het hoogtepunt van Pride Groningen, waarvoor dit weekend tal van activiteiten worden georganiseerd.

De feestelijke route, met een lengte van ongeveer drie kilometer, begon op de Ossenmarkt. De stoet trok onder grote belangstelling via de Noorderhaven, de Brugstraat, Munnekeholm, het Gedempte Zuiderdiep en de Oosterstraat naar de Grote Markt. Voor de honderden wandelaars eindigde de Pride Walk op de Grote Markt, terwijl de meerijdende wagens via de Sint Jansstraat terugkeerden naar de Ossenmarkt. Omstanders spraken van een uiterst vrolijk en kleurrijk spektakel.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Protest is helaas nog nodig”

Voorzitter Roshano Dewnarain van Pride Groningen benadrukt het belang van het evenement: “Het is een festival van de liefde en jezelf kunnen zijn in de provincie Groningen. Het liefst wilde ik dat het alleen een viering was, maar ook het protest is helaas nog steeds nodig.”

Na de Pride Walk barstte het feest los op de Grote Markt, waar de rest van de middag en avond diverse optredens gepland staan. Zo trad zangeres Bonnie St. Claire op. St. Claire scoorde indertijd hits met liedjes als ‘Pierrot’ en ‘Dokter Bernhard’. Naast livemuziek bestaat het programma dit weekend uit dragshows, comedy, karaoke en filmvertoningen. Ook worden er workshops en lezingen gehouden, en is er rondom de Der Aa-kerk tot en met 7 juli een speciale expositie te bewonderen.