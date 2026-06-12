Hof houdt vast aan 9 jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij aan Verlengde Frederikstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De inmiddels 47-jarige vrouw uit Groningen die in april 2024 een 44-jarige man doodstak in haar woning aan de Verlengde Frederikstraat is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. De vrouw werd daarnaast weer veroordeeld voor brandstichting en zware mishandeling van een gevangenismedewerkster.

De vrouw woonde in een woning aan de Verlengde Frederikstraat en ontving daar regelmatig dakloze mensen. Die kregen soms een ontbijt bij haar, maar er werden ook drugs gebruikt en er was sprake van seks. Tijdens het bezoek van een 44-jarige man op 23 april 2024 ontstond heftige ruzie. De vrouw stak de man vervolgens meerdere keren met een mes. Het slachtoffer liep zware inwendige verwondingen op en overleed ter plaatse. De vrouw zei eerder dat zij zichzelf verdedigde en handelde uit noodweer.

Volgens de vrouw werd ze aangevallen door de man en was het “hij of ik”. Het hof wijst dat verhaal af. De verklaringen van de verdachte over wat er in de woning gebeurde, wisselden volgens de rechters te veel en waren onvoldoende duidelijk en concreet. Volgens het hof heeft de vrouw opzettelijk gehandeld. Ze verklaarde zelf dat ze bewust diep stak om te zorgen dat het “goed zou komen”. Daarmee staat volgens het hof vast dat zij de dood van de man wilde veroorzaken en vindt het hof het niet aannemelijk dat sprake was van een situatie waarin de vrouw zich moest verdedigen.

Een jaar later ging de vrouw opnieuw de fout in tijdens haar voorarrest in een gevangenis in Limburg. Ze stichtte brand in haar cel door onder meer een televisie en kleding in brand te steken. Giftige rook en dampen konden zich over de afdeling verspreiden. Toen medewerkers de afdeling ontruimden, mishandelde de vrouw een gevangenismedewerkster zwaar. De vrouw sloeg haar meerdere keren hard in het gezicht. Het slachtoffer liep een op meerdere plekken gebroken oogkas en oogletsel op en heeft nog altijd klachten. Dat de brand niet erger afliep, kwam volgens het hof door snel optreden van gevangenispersoneel. Het hof spreekt de vrouw wel vrij van voorbedachte raad bij die mishandeling.

Psychiaters en psychologen stelden al eerder vast dat de vrouw meerdere psychische stoornissen heeft. Volgens deskundigen was daardoor sprake van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Het risico op nieuw ernstig geweld wordt als hoog ingeschat. Daarom vindt het hof, net als de rechtbank, een tbs-maatregel met dwangverpleging noodzakelijk. Volgens deskundigen is langdurige behandeling in een zwaar beveiligde kliniek nodig.

De straf blijft daarmee gelijk aan die van de rechtbank: negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Een schadevergoeding van ruim 8.100 euro voor de mishandelde gevangenismedewerkster blijft in stand. Ook moet de vrouw ruim 4.400 euro betalen aan de gevangenis voor schade door de brand. Een familielid van de overleden man krijgt geen schadevergoeding, omdat volgens het hof onvoldoende is aangetoond dat sprake was van een nauwe persoonlijke relatie.