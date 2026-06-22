Hitte in Groningen: afgelastingen en gesloten scholen

Het wordt de komende dagen warm in Groningen. Vanaf woensdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot boven de 30 graden. Terwijl het KNMI voor het midden en zuiden van Nederland al code oranje heeft afgegeven vanwege de extreme hitte, is dat in het noorden (nog) niet het geval. Toch nemen Groningse scholen maatregelen.

Zo hebben verschillende scholen, waaronder het IKC Borgman Ebbinge en ODC De Starter hun eindfeesten afgelast, aldus RTV Noord. De festiviteiten worden verplaatst naar een latere datum.

Elke school mag zelf bepalen hoe zij met de hitte omgaan. Verschillende scholen hebben een tropenrooster ingevoerd. Zo laat het OBS Joseph Haydn in Stad de lessen op donderdagmiddag uitvallen.