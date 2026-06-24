Hitte heeft gevolgen voor afvalinzameling en bediening bruggen

foto 112groningen Martin Nuver

Vanwege de hitte is de komende dagen het zogeheten Tropisch Weer Scenario van kracht. De gemeente houdt de situatie in de gaten en neemt maatregelen waar nodig.

In Haren is er vrijdagmiddag geen inzameling van klein chemisch afval. Dit gebeurt normaal via de wijkpost, die nu alleen open is tussen 08:00 en 12:00 uur. Ook vervalt die middag de mogelijkheid om KCA in te leveren aan de Diamantlaan in Vinkhuizen.

Alle afvalbrengstations (inclusief wijkposten) zijn woensdag t/m zaterdag open van 08:00 tot 12:00 uur. De afvalinzameling start eerder. Dat betekent dat de minicontainer vóór 6 uur aan de weg gezet moet worden.

Terrassen mogen tot en met komende zondag langer open blijven. In het centrum tot 03.00 uur, buiten het centrum tot 02.00 uur en terrassen aan het water tot 00.00 uur. In de nacht van donderdag op vrijdag, als Nederland tegen Tunesië speelt, mogen ook terrassen buiten de diepenring open blijven tot 03:00 uur.

Als bruggen een temperatuur van 30 graden bereiken, stopt de bediening tijdelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de scheepvaart. Verder zijn de gemeentelijke panden gewoon open en is op publiekslocaties drinkwater beschikbaar.