HEMA en Alzheimer Nederland beginnen ‘vergeet mij niet’-koffiemoment in Herestraat

Bij de HEMA in de Herestraat kunnen mensen met dementie, hun naasten en andere geïnteresseerden vanaf 7 juli iedere eerste dinsdagochtend van de maand koffie komen drinken.

De koffieochtend is bedoeld als een warm ontmoetingsmoment voor mensen met dementie, familieleden, bekenden en anderen die belangstelling hebben voor het onderwerp. Bezoekers kunnen alleen of samen binnenlopen. Tijdens de bijeenkomsten zijn vrijwilligers aanwezig. Ook is het personeel dementievriendelijk.

De Vergeet-mij-niet-koffie is van 10.30 tot 12.00 uur. De koffie met vergeet-mij-niet-tompouce is gratis, op vertoon van deze speciale actieflyer.