Hekken tegen overlast Spilsluizen zorgen voor waterbedeffect in binnenstad: “Probleem verplaatst zich”

Foto: Joris van Tweel - Spilsluizen.

Het afsluiten van het openbaar groen bij de Spilsluizen heeft geleid tot een direct ‘waterbedeffect’ in de binnenstad. Sinds er op 11 juni hekken zijn geplaatst rond de overlastlocatie, hebben drugsdealers en overlastgevers zich verplaatst naar andere plekken in het centrum. Dat erkent het college zwart op wit in antwoord op raadsvragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie.

Op en rond groenstrook voor de dagopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen werd de afgelopen maanden veel overlast ervaren waarbij er sprake was van intimidatie en verbaal geweld tegen buurtbewoners en passanten. Omdat extra inzet van politie, boa’s en zorgpartners niet hielp, greep de gemeente op 11 juni in door hekken te plaatsen en beveiliging in te huren. Hoewel de acute overlast rond de Spilsluizen daardoor fors is afgenomen, geeft het college nu toe dat de problematiek niet is opgelost: “We zien dat drugsdealers, runners en andere doelgroepen zich nu op andere plekken in de binnenstad manifesteren.”

“We zien de harddrugsdeals voor onze ogen gebeuren”

Dat de problematiek verschuift, is in de raad een grote zorg. “De overlast op onder andere het Martinikerkhof neemt zienderogen toe”, reageert Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen). “We zien de deals in harddrugs inmiddels gewoon voor onze ogen gebeuren. Het college schrijft dat er wat moet gebeuren en daarin zitten we op één lijn. Maar ik mis de échte oplossing. Ook in het onlangs gesloten nieuwe coalitieakkoord wordt hier met geen woord over gerept. Wat is het perspectief?”

Volgens Hilboesen moet Groningen de zorgtaak voor daklozen niet uit het oog verliezen, maar mag er harder worden opgetreden. “Mensen gaan naar plekken waar ze hun ‘natje en droogje’ kunnen krijgen, en Groningen is een gastvrije, aantrekkelijke stad die helaas ook nieuwe hulpbehoevenden aantrekt. Mijn partij wil dat niemand langs de kant staat, maar je kunt niet alles met de mantel der liefde bedekken.”

Waterbedeffect

Ook Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) spreekt van een overduidelijk waterbedeffect, maar ziet een verschil met andere dossiers. “Bij het parkeerbeleid wordt het waterbedeffect aangepakt met strenge handhaving. Bij deze groep wordt het gebruik van harddrugs en het intimiderende gedrag in de openbare ruimte feitelijk gedoogd.”

Van der Laan waarschuwt voor de toekomst, aangezien de dagopvang van het Leger des Heils op termijn gaat verhuizen naar de Nieuwe Boteringestraat. “De grote angst van omwonenden daar is dat het openbaar groen rond het Nieuwe Kerkhof de nieuwe hangplek wordt. Nu het groen bij de Spilsluizen op slot zit en het probleem zich verplaatst, blijkt die angst wat mijn fractie betreft terecht. Dit is niet de goede weg.”

Gebiedsverboden

Het college benadrukt in de brief dat de problematiek in de binnenstad complex is en herinnert aan eerdere brandhaarden zoals de Gele Loper en het Noorderplantsoen. Een kant-en-klare oplossing voor de korte termijn is er volgens het gemeentebestuur niet. Om de komende zomer tóch grip te houden, zet de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie, red.) nu in op een harde aanpak van een relatief kleine groep ernstige overlastgevers. De eerste officiële gebiedsverboden voor het centrum zijn inmiddels uitgedeeld, en het college verwacht dat er de komende weken nog flink wat zullen volgen. Overtreding daarvan wordt direct behandeld als een strafrechtelijk misdrijf.