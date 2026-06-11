Hek om grasveld tegenover Spilsluizen om overlast te voorkomen

Foto: Joris van Tweel - Spilsluizen.

Burgemeester Kamminga heeft donderdagochtend hekken laten plaatsen om het grasveld tegenover de dagopvang voor daklozen aan de Spilsluizen. Dit tegen de ernstige overlast door drugs, ruzies en rondhangende dealers bij de daklozenopvang.

Het grasveld tussen de Ebbingebrug en de Boteringebrug is afgesloten met hekken. Het voetpad langs de kade blijft alleen toegankelijk voor bewoners van woonboten en hun bezoekers. Ook komt er particuliere beveiliging en wordt het grasveld schoongemaakt en hersteld. Aan wie de nieuwe maatregelen nu nog overtreedt of overlast veroorzaakt, kan de burgemeester gebiedsverboden opleggen. Met de maatregelen wil Kamminga de rust in het gebied terugbrengen. Het afgelopen jaar is de overlast rond de opvang flink toegenomen, vooral door de drugsdealers die in het gebied rondhangen. Daardoor ontstonden de afgelopen maanden steeds vaker ruzies, agressief gedrag en drugsgebruik rond de opvang en het grasveld. De maatregelen moeten vooral de dealers en drugsrunners aanpakken. Eerdere maatregelen als begeleiding en toezicht hebben volgens de burgemeester onvoldoende effect gehad. De maatregelen zijn tijdelijk en blijven gelden zolang dat nodig is.

De rechtbank bepaalde woensdagmiddag dat de verhuizing van de dagopvang voor daklozen naar een kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat door mag gaan, ondanks bezwaren van omwonenden. De huurovereenkomst voor het pand aan de Spilsluizen loopt eind dit jaar af. Omwonenden vrezen dat de overlast zich zal verplaatsen naar de nieuwe locatie en spanden daarom een kort geding aan. Ze bestuderen de uitspraak en zullen later besluiten of ze in beroep gaan.