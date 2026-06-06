Hazewinkel schiet Gorecht in verlenging naar finale, Oranje Nassau daalt af naar tweede klasse

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Gorecht

Sven Hazewinkel was zaterdag de gevierde man bij Gorecht. Hij schoot de ploeg uit Haren in de voorlaatste minuut van de verlenging naar de finale voor een plek in de eerste klasse. Het werd 3-2 voor Gorecht tegen Oranje Nassau. ON degradeerde daardoor voor het eerst deze eeuw naar de tweede klasse.

“Deze wedstrijd was een samenvatting van het hele seizoen”, aldus ON-trainer Jesse Nienhuis. “De eerste helft goed en dominant en dan een goal uit het niets tegen krijgen en dan geknakt zijn. Dat viel vandaag wel mee, maar dat het doelpunt in de 120e minuut valt is typerend, het is gewoon kut”.

ON wat beter

ON was in de eigen volgepakte thuishaven sportpark Coendersborg voor de pauze inderdaad wat beter en kwam na 22 minuten op voorsprong na een scrimmage en een intikkertje van Sven Kesimaat. Hazewinkel had de gelijkmaker op het hoofd, maar de bal vloog net voorlangs. ON kwam na rust sterk uit de kleedkamer met twee grote kansen voor Kesimaat en een gevaarlijke vrije trap van Mart Bloeming, die mooi door Gorecht doelman Boaz Kleine Schaars werd gekeerd.

Gorecht voor

Gorecht kwam binnen een tijdbestek van twee minuten voor. Berend Rondhuis kopte na een vrije trap de 1-1 in de touwen. Twee minuten later werd Hazewinkel vrij voor ON-doelman Jelle Bouma gezet en schoot raak.

Bouma moest daarna flink aan de bak op inzetten van Robin Zuidema en Hazewinkel. In plaats van de knock-out uit te delen moest de ploeg uit Haren toch de gelijkmaker incasseren.

Gelijkmaker

Na goed doorzetten van Benjamin Cissé prikte Ezra Schrijver in blessuretijd de 2-2 binnen. “Dat was een teleurstelling en we moesten ons toen weer helemaal bij elkaar vegen”, aldus Gorecht-aanvoerder Thijs Hekman. “Maar dat is goed gelukt”.

In de verlenging kregen beide ploegen twee aardige kansen op de winst. Die ging uiteindelijk naar Gorecht, Christoph Otten lanceerde Hazewinel en die schoot vanaf de rechterkant kiezelhard raak en veroorzaakte een ware vreugde-explosie bij alles wat Gorecht was.

Energie

“We hadden Sven daar neer gezet, omdat hij veel diepgang heeft. Dat pakte mooi uit”, zei Gorecht-trainer Jelmer Meinardi. ”Zij waren de eerste helft beter, maar wij hebben na rust heel veel kansen bij elkaar gespeeld. Wij hadden nog zo veel energie over aan het einde. ON viel zowat om en wij konden door gaan. Ik ben ongelooflijk trots op de jongens”.

“We hadden een raar seizoen”, vervolgde Meinardi. “We deden eerst bovenin mee en toen verloren we vijf keer op rij. Op de laatste speeldag pakten we uiteindelijk nog een periode en nu spelen we de finale. Dat is heel mooi”. Gorecht speelt de finale op neutraal terrein tegen FC Surhusterfean dat met 5-1 van GOMOS won.

Wonden likken

Bij ON liep iedereen rond met een zuur gezicht. “Dit is zo balen”, aldus Nienhuis, die in de loop van het seizoen het stokje overnam van Hans Schrijver en vertrekt. “Ik ga stage lopen bij FC Groningen O-21. “Dus voor mij even geen amateurvoetbal meer”.

Het is de taak aan Hans van der Ploeg om volgend seizoen ON weer op ‘niveau’ te krijgen. Maar dat is volgens Johan Lindemulder van de Technische Commissie van ON geen appeltje eitje. “Die tweede klasse is geen klasse waarin je allemaal walk-overs hebt. We gaan nu eerst maar eens onze wonden likken”.

Oranje Nassau – Gorecht 2-3 (na verlenging). 22. Sven Kesimaat 1-0. 58. Berend Rondhuis 1-1. 60. Sven Hazewinkel 1-2. 90+1 Ezra Schrijver 2-2. 119. Sven Hazewinkel 2-3. Scheidsrechter: Venekamp. Toeschouwers: 600.