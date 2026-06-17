Hausse aan meldingen over nepagenten gaat door: ‘Praat erover, vooral met ouderen’

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De politie in Noord-Nederland ontving dinsdag opnieuw tientallen meldingen van oplichting door nepagenten. Volgens de politieteams in Stad neemt dat aantal ook woensdag nog steeds toe. De dienst roept inwoners daarom op om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de oplichterij, vooral ouderen.

De drie politieteams in de gemeente deelden woensdagavond een gezamenlijk bericht op Instagram over de hausse aan meldingen over nepagenten in Groningen en de rest van Noord-Nederland.

Eerder op woensdag werd nog een dergelijke oplichter aangehouden in Delfzijl, nadat hij geld en sieraden meenam bij een ouder echtpaar. Ook in Emmen maakte een andere nepagent een groot geldbedrag en sieraden buit.

Het script van de oplichters

Het scenario waar de oplichters mee werken, verloopt vaak als volgt: een nepagent vertelt dat er recent is ingebroken in de buurt en dat ook de bewoner risico loopt. Vervolgens biedt deze telefonerende ‘agent’ aan om waardevolle spullen veilig op te slaan op het politiebureau.

Daarvoor komt dan een ‘agent’ langs om de sieraden, het geld of andere kostbare bezittingen op te halen. In sommige gevallen draagt deze oplichter zelfs een politie-uniform.

Volgens de politie houden de oplichters slachtoffers daarbij vaak lange tijd aan de telefoon met geloofwaardige verhalen. Zo werd het slachtoffer in Emmen ruim anderhalf uur aan de lijn gehouden.

De politie benadrukt dat agenten nooit op deze manier werken. Agenten vragen nooit om waardevolle spullen, bankpassen of pincodes om deze in bewaring te nemen: “Wie een dergelijk telefoontje krijgt, wordt geadviseerd direct op te hangen en contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Staat er iemand aan de deur of is iemand onderweg, dan moet 112 worden gebeld.”

Daarnaast adviseert de dienst: vraag naar een politielegitimatiebewijs. Dat is een pasje ter grootte van een rijbewijs met daarop een logo, een foto van de desbetreffende agent en een dienstnummer.

Schaamte bij slachtoffers: ‘Praat erover met ouderen in uw omgeving’

De politie merkt dat er bij slachtoffers vaak schaamte is over de manier waarop ze zijn beroofd door de oplichters. Maar de politie benadrukt dat de criminelen geraffineerd te werk gaan en misbruik maken van het vertrouwen dat mensen hebben in de politie:

“De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de daders. Laat angst of schaamte u er niet van weerhouden om contact met ons op te nemen. Wij nemen dit soort meldingen zeer serieus. U bent zeker niet de enige. Dagelijks ontvangt de politie meldingen van oplichting door nepagenten, babbeltrucs en bankhelpdeskfraude. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van deze criminaliteit en de plekken waar deze plaatsvindt, is het belangrijk dat slachtoffers altijd melding maken.”

Met de oproep van woensdagavond vraagt de politie nadrukkelijk om de reeks misdrijven en de werkwijze van de oplichters te delen en te bespreken in de omgeving, met name bij oudere familieleden of kennissen: “Bespreek dat de politie nooit contant geld, bankpassen, pincodes of waardevolle spullen komt ophalen. Door hierover in gesprek te gaan, kunnen mogelijk nieuwe slachtoffers worden voorkomen.”