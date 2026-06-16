Had jij een voorouder in een Groningse cel? Groninger Archieven maakt eeuwen aan registers digitaal beschikbaar

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De Groninger Archieven heeft deze week openbare inschrijfregisters van gevangenissen, tuchthuizen en huizen van bewaring uit de provincie Groningen digitaal toegankelijk gemaakt.

Scans uit de 17e tot en met de 20e eeuw zijn vanaf deze week te bekijken via dit deel van de website van de Groninger Archieven. Op deze pagina konden mensen al 39.000 namen terugvinden van mensen die in gevangenissen in en rond de stad hebben gezeten. Maar om de daadwerkelijke documenten in te zien, moest men tot nu toe meestal naar een studiezaal in het gebouw aan het Cascadeplein. Dat kan nu in veel gevallen dus ook online. Door op een naam te klikken, verschijnt extra informatie met een volg- of folionummer. Dit nummer is nodig om de juiste pagina in het register terug te vinden, omdat het in de kantlijn of bovenaan de pagina staat.

De registers bevatten per periode en per instelling verschillende soorten informatie. Vaak gaat het om de reden van arrestatie, de straf en de duur van de opsluiting. Ook staat er soms een verwijzing naar een rechtbankuitspraak. In sommige gevallen staan er extra gegevens in, zoals een celnummer of een beschrijving van iemands uiterlijk. Andere registers zijn korter en bevatten alleen persoonsgegevens en data van binnenkomst en vertrek.

Niet alle registers zijn al volledig gekoppeld aan de index. Sommige scans zijn nog steeds alleen via de archieftoegang van een gevangenisinstelling te vinden. Ook zijn alleen registers ouder dan honderd jaar openbaar. Registers met gegevens van 1926 of later zijn nog niet digitaal beschikbaar als ze nog binnen de gesloten periode vallen. Het project wordt in de loop der tijd verder uitgebreid, zodat meer namen direct doorzoekbaar worden.

Meer informatie vind je op de website van de Groninger Archieven.