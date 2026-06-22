Guus Boer na jaar in Apeldoorn terug bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Voor Guus Boer is het een welkom terug. Na een jaar bij Draisma Dynamo speelt de 22-jarige Guus Boer komend seizoen weer bij Lycurgus. Daarmee keert de Drent terug naar de club waar hij tussen 2023 en 2025 al twee seizoenen speelde.

Boer laat weten blij te zijn met zijn terugkeer en Lycurgus te zien als een goede tussenstap in zijn carrière: “Het is voor mij nu een goede stap om terug te keren en mezelf weer verder te ontwikkelen. Mijn ambitie blijft om uiteindelijk in het buitenland te spelen.”

Ondanks het blessureleed van Boer tijdens het afgelopen seizoen laat coach Sam Gortzak weten blij te zijn dat Boer terug is: “Door fysieke omstandigheden heeft Guus nog niet kunnen laten zien wat hij kan, maar op het moment dat hij fit in het veld kan staan, ziet iedere volleyballiefhebber zijn waarde.”

Met het contracteren van Boer staan bij Lycurgus Groningen voor komend seizoen inmiddels elf spelers onder contract. Dat zijn spelverdeler Gijs van Solkema, diagonalen Martijn Brilhuis en Lars Geerlings, passer-lopers Isaiah Olfert, Jasper Wijkstra, Jo Gladsøy Sunde en Guus Boer, middenaanvallers Luuk Hofhuis en Rodrigue Manuohalalo en libero’s Darian Picklyk en Mats Wiegers.