Grote delegatie De Brug naar Special Olympics

Komende vrijdag 12 juni reizen 41 deelnemers en coaches van De Brug Regio Stad Groningen af naar Haarlem om deel te nemen aan de Special Olympics Nationale Spelen 2026.

De Brug is een organisatie voor sporters met een verstandelijke handicap. Aan de Special Olympics doen zo’n drieduizend sporters mee. Om alles in goede banen te leiden zijn 1500 vrijwilligers aanwezig. De leden van De Brug doen mee aan zwemmen, tafeltennis bowlen en bocca, een soort balspel.

Er staan komend weekend 22 sporten op het programma. De deelnemers verblijven op diverse Europarcs locaties in de omgeving van Haarlem. De sporters van De Brug hebben hard getraind en staan erg gemotiveerd aan de start.