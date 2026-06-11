Groningse voorbijgangers ‘gevangen’ in een schetsboek

Wie wel eens door de stad loopt, maakt dan ook kans om onopgemerkt getekend te worden door Hartman. De illustratrice deelt haar schetsen vervolgens op Instagram en TikTok. De video’s leveren niet alleen veel bereik op, maar bezorgden haar zelfs een uitnodiging om te tekenen op een van de grootste festivals van België.

Het is een regenachtige dag. Vaak neemt Bo-Lynn Hartman plaats op een bankje, maar door het slechte weer zoekt ze vandaag beschutting onder een parasol op een terras. Vanuit haar droge plek observeert ze de mensen om zich heen. Voorbijgangers lopen gehaast door de regen in de stad, zich niet bewust van het feit dat ze zomaar in haar schetsboek kunnen belanden. “Iedereen die mij aanspreekt door leuke kleuren, een leuk hondje of een mooie jurk, kan in mijn schetsboek worden gevangen”, vertelt de Groningse illustratrice.

“Iedereen die mij aanspreekt, kan in mijn schetsboek worden gevangen”

Bo-Lynn was al populair in Groningen toen ze begon met het tekenen van karakteristieke Groningse huizen. De illustraties stopte ze vervolgens als verrassing door de brievenbus van de bewoners. De video’s die ze daarvan maakte gingen viraal, wat leidde tot veel tekenopdrachten. Uiteindelijk leverde dat haar zoveel werk op dat ze haar baan opzegde om fulltime als illustratrice aan de slag te gaan.

Toch wilde Bo-Lynn zich verder ontwikkelen. Op sociale media kwam ze een video tegen van een Amerikaanse illustratrice die voorbijgangers tekende vanaf haar brandtrap. “Ik dacht: dat kan ik ook. Dus ben ik het gewoon gaan doen”, vertelt ze.

Naast dat ze het leuk vindt, ziet ze de video’s ook als een goede manier om haar werk onder de aandacht te brengen. Bovendien helpt het haar om beter te worden in haar vak. “Ik maak tijdens bruiloften en evenementen live-illustraties. Op deze manier kan ik goed oefenen met het tekenen van verhoudingen en houdingen van mensen.” Helemaal live tekent ze overigens niet. Ze filmt een voorbijganger kort, zet de video vervolgens stil en werkt de persoon daarna uit in haar schetsboek.

De video’s zorgen voor veel enthousiaste reacties. Volgers herkennen regelmatig anderen of zichzelf in de tekeningen. “Soms vragen mensen of ze de tekening mogen hebben. Ik scheur niets uit mijn schetsboek, maar ik kan de tekening wel inscannen en opsturen.” Ze hoopt nog dat Kraantje Pappie of programmamaker Ewout, die momenteel in Groningen filmt, een keer voor haar langs zullen lopen.

Naast extra bekendheid hebben haar video’s nog meer opgeleverd. Zo werd de illustratrice benaderd door een van de grootste festivals van België, Mysteryland, om daar live te komen tekenen. “Ik wacht nog op een reactie terug, maar het lijkt me heel gaaf om te doen.”