Groningse studenten luiden noodklok bij gemeenteraad: “Laat studentenhuizen bestaan”

Tien studenten uit het studentenhuis De Kluis aan de Oude Boteringestraat spreken komende woensdag de gemeenteraad toe. Via een brief van de gemeente dreigen zij uit hun huis gezet te worden, omdat de gemeente hun juridisch niet als één huishouden beschouwt. De studenten dringen er bij de gemeente op aan om maatwerk toe te passen waarbij studentenhuizen, zodat studentenhuizen zoals De Kluis kunnen blijven voortbestaan.

“Ons belangrijkste argument is dat wij geen losse kamerhuurders zijn die toevallig een adres delen”, zegt bewoner Thije van den Heuvel. “Het pand wordt niet per kamer verhuurd, maar via één gezamenlijke huurovereenkomst aan Woonvereniging De Kluis. Voor ons is dit dus een duurzame woongroep en een thuis, niet een anoniem kamerverhuurpand.”

Het huis aan de Oude Boteringestraat heeft een lange tijd leeggestaan. In 2021 kocht een oud-student, die toen nog studeerde, het huis en sindsdien wonen er tien bewoners in het ruime huis. Volgens de gemeente zijn dat er te veel en is er daarom een handhavingsbesluit opgelegd. Concreet betekent dat De Kluis deze zomer dreigt te verdwijnen.

Niet ‘één huishouden’

Daarmee verliezen tien studenten hun thuis en verdwijnen tien bestaande woonplekken. Ruben Doornbos, ook bewoner van De Kluis: “Dat vinden wij het scheve: door dit besluit van de gemeente dreigt het dan opnieuw leeg te staan. Je hebt wetten die bewoners zou moeten beschermen, maar zo zet je juist tien jongens op straat.”

Van den Heuvel: “De gemeente zegt dat wij juridisch niet als één huishouden tellen, vooral omdat wij studenten zijn en de samenstelling van het huis door de jaren heen wisselt. Daardoor beschouwt de gemeente onze woonsituatie als onvergunde kamerverhuur.”

Volgens de bewoners van De Kluis is er geen sprake van overlast, verkamering of huisjesmelkerij. De directe buren, de Doopsgezinde Gemeente Groningen, hebben juist een steunverklaring geschreven. Doornbos: “Zij ervaren geen overlast, zijn positief over onze aanwezigheid en waarderen dat wij helpen bij buurtactiviteiten en de Doperse Dis.”

Situatie staat niet op zichzelf

Ook andere studentenhuizen voelen de druk van het gemeentebeleid. Van den Heuvel: “In een enquête van onze vereniging hebben 30 van de ongeveer 200 ondervraagden aangegeven dat hun huis mogelijk verkocht dreigt te worden. Dat kan om allerlei redenen zijn, maar de basis is dat er streng gehandhaafd wordt. En dat laat wel zien dat er onzekerheid bestaat onder studenten.”

De studenten vragen de gemeenteraad daarom om maatwerk voor een bestaande woongroep en voor vergelijkbare studentenhuizen. “Voor ons is er geen alternatief. En wij willen graag samenblijven. We vangen elkaar op als het minder gaat, we zien elkaar na college en we hebben het gezellig. Het is juist goed dat we zo wonen”, zegt Van den Heuvel.