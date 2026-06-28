Groningse jongeren vallen in de prijzen bij landelijke finale Kunstbende

De winnaars van de Kunstbende Awards. Foto: Marcel Krijgsman

Verschillende Groningse jongeren zijn zaterdag in de prijzen gevallen tijdens de landelijke finale van de Kunstbende. De finale vond plaats tijdens het Kunstbende Young Creators Festival dat gehouden werd in de Melkweg en Jimmy Woo in Amsterdam.

In totaal streden negentig acts uit het hele land om de felbegeerde podiumplekken. Dit deden zij in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. De jonge talenten hadden zich eerder geplaatst via regionale voorrondes. In Groningen vond deze voorronde in maart plaats in Theater de Machinefabriek. “Het is vandaag niet appels met peren vergelijken, maar het is fruit met kaas vergelijken”, liet een van de juryleden destijds al optekenen. En dat was zaterdag in Amsterdam niet anders: het niveau van de deelnemers was erg hoog.

Podiumplekken

De Groningse deelnemers wisten de jury op meerdere vlakken te overtuigen. De 17-jarige Torm uit Groningen sleepte de derde prijs in de wacht in de categorie Expo. Hij zag Finn uit Nieuwerkerk aan den IJssel er met de winst vandoor gaan en Aurinko uit Kranenburg tweede worden.

In de categorie Film scoorde de Groningse Ithaka Filmacademy een tweede prijs; de eerste plek was hier voor Rense Kruizenga uit Breukelen. En ook was er succes voor de 14-jarige DJ Djary uit Veendam. Hij pakte de tweede prijs in de categorie DJ.

Degenen die zaterdag met de eerste prijs naar huis gingen, wonnen de officiële Kunstbende Award. Zij krijgen de kans om het komende jaar op te gaan treden op toonaangevende podia, variërend van festival Oerol tot het Stedelijk Museum Amsterdam.

Kweekvijver voor talent

Kunstbende is een landelijk platform en wedstrijd voor jonge creatievelingen tussen de 13 en 19 jaar. De organisatie staat in de cultuursector bekend als een van de belangrijkste kweekvijvers voor nieuw Nederlands talent. Grote namen zoals Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix, Chef’Special en Kalvijn zetten hier ooit de allereerste stappen in hun inmiddels succesvolle carrières.