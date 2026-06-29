Groningse golfster Dewi Weber schrijft geschiedenis met derde plaats op PGA Championship

Dewi Weber - Foto via Epson Tour

Dewi Weber eindigde in de nacht van zondag op maandag als derde op het PGA Championship. Het 30-jarige lid van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club in Glimmen daarmee de eerste Nederlandse golfer die ooit in de top tien van een major eindigt.

Volgens de NOS en Nu.nl begon Weber het toernooi als de nummer 210 van de wereldranglijst. Na de derde speeldag stond ze al vierde. Op de slotdag lag Weber zelfs enige tijd op koers voor de tweede plaats. Door pech op de laatste putt moest ze die plek echter delen met de Canadese Brooke Henderson. Met een slotronde van 70 slagen (-2) kwam Weber na vier dagen uit op een totaalscore van -10.

Daarmee had Weber drie slagen meer nodig dan de Zuid-Koreaanse Ryu Hae-ran, die het toernooi won. Haar landgenote Yoon I-na eindigde als tweede. Met haar prestatie verbetert Weber het beste Nederlandse resultaat ooit op een major. De derde plaats levert Weber een prijzengeld op van ruim 750.000 dollar, omgerekend ongeveer 660.000 euro.